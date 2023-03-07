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اقتصاد
تسعيرة جديدة للمحروقات...
2023-03-07 | 03:14
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تسعيرة جديدة للمحروقات...
استقرّ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان اليوم، فيما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 1000 ليرة لبنانية. وارتفع سعر المازوت 3000 ليرة لبنانية والغاز 9000 ليرة لبنانية.
وجاءت الأسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 اوكتان: 1439.000 ليرة لبنانية.
- البنزين 98 اوكتان: 1474.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1372.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 976.000 ليرة لبنانية.
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