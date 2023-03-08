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اقتصاد
ارتفاع بأسعار المحروقات...
2023-03-08 | 03:12
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ارتفاع بأسعار المحروقات...
تسعيرة جديدة للمحروقات
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 13000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 13000 ليرة لبنانية والغاز 8000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 أوكتان: 1452.000 ليرة لبنانية.
- البنزين 98 أوكتان: 1487.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1385.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 984.000 ليرة لبنانية.
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