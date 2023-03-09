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اقتصاد
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2023-03-09 | 03:12
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ارتفاع في أسعار المحروقات...
تسعيرة جديدة للمحروقات
إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 32000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 33000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 31000 ليرة لبنانية والغاز 22000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 1484000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 1520000 ل.ل.
المازوت: 1416000 ل.ل.
الغاز: 1006.000 ل.ل.
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