في بيروت اجتماع الأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية: مناقشة الورقة الإصلاحية الخاصة بالقطاعين المالي والاقتصادي اللبناني

ماذا في التفاصيل؟

انطلق في بيروت اجتماع الأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية بمشاركة 14 دولة عربية وبدعوة من اتحاد المصارف العربية.



ويناقش الاجتماع الورقة الإصلاحية الخاصة بالقطاع المالي والاقتصادي اللبناني التي أعدها الاتحاد بالتعاون مع خبراء دوليين.



كما ويبحث في كيفية مواجهة الوضع المتأزم في المنطقة والذي ينعكس على أعمال المصارف المساهم الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.



اما البلدان المشاركة فهي لبنان- الكويت - مصر - الأردن- البحرين- موريتانيا- الجزائر- تونس- مغرب- ليبيا- سودان- سلطنة عمان- العراق- واليمن.