وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء 6.550.000 ل.ل

وزارة الصناعة حددت سعر مبيع طن الترابة السوداء

حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بستة ملايين وخمسماية وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم الخميس ولغاية الثلثاء ١٤/٣/٢٠٢٣ ضمنا.



وأشارت الوزارة الى أن السعر أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد الوزارة سعر طن الترابة السوداء ببيانات تصدرها أسبوعيا.