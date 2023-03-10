جمعية مصارف لبنان تؤكد العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار

أكدت جمعية مصارف لبنان على بيانها الصادر يوم أمس بدون أي تعديل :" إن جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة الى العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار".