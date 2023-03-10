0min

التوقف موقتا عن تنفيذ الحكم الصادر بحق "بنك ميد"... ولماذا توقف عدد من المصارف عن عمليات صيرفة؟

لهذا السبب توقف عدد من المصارف عن عمليات صيرفة

توقف موقتا تنفيذ الحكم الصادر بحق "بنك ميد" لجهة إلزامه بدفعِ نحو مئتي ألفِ دولار نقدًا لأحد المودعين، وقد اتخذ القاضي "حبيب مزهر" قرارًا بضمِ طلب وقف التنفيذ إلى الإستئناف بانتظارِ البتِ به.



في هذا الوقت، عادت المصارف وأكدت على استئنافِ إضرابِها يوم الثلثاء المقبل، ولفتت إلى أن عددًا منها توقف عن القيامِ بعمليات صيرفة خشية عدم تمكنِ المواطنين من استعادةِ أموالهم بالدولار في خلال أيامِ الإضراب لا سيما وأن مصادر مصرفية كشفَت أن مصرف لبنان أبلغَ المصارفَ أنه سيتوقَفُ عن إتمام عمليات صيرفة معها طوالَ فترةِ الإضراب.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





