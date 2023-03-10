وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز ونفت وجود نقص في مادة الطحين

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالآتي:



-ربطة الخبز المتوسطة ٨٣٧ غراما بـ ٣٣٠٠٠ ليرة.

-ربطة الخبز الكبيرة ١١٢٢ غراما بـ٤٢٠٠٠ ليرة.



في السياق عينه، أكدت وزارة الاقتصاد أن مادة الطحين متوافرة في السوق بما يكفي حاجة الأفران ويزيد، وهي دقّقت في ما ورد من معطيات اعلامية عن نقص في بعض المناطق، ليتبيّن لها بعد جولات أجرتها الفرق الرقابية المختصة أن لا صحة إطلاقا لمزاعم وجود أزمة.