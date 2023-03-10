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ارتفاع دولار منصة صيرفة

2023-03-10 | 11:38
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ارتفاع دولار منصة صيرفة
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ارتفاع دولار منصة صيرفة
أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم بلغ /63,000,000/$ ، ثلاثة وستون مليون  دولار أميركي بمعدل 73100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة  "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص، بحسب بيان مصرف لبنان.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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