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إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...

2023-03-11 | 05:51
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إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
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إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...

إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...

إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 63000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 64000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 60000 ليرة والغاز 43000 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- البنزين 95 أوكتان: 1677.000 ل.ل.
 
- البنزين 98 أوكتان:  1717.000 ل.ل.
 
- المازوت: 1592.000 ل.ل.
 
- الغاز: 1137.000 ل.ل.
 
 
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