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المؤسسة العامة للإسكان: حصر المراجعات بيوم الأربعاء من كل أسبوع
2023-03-13 | 04:36
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المؤسسة العامة للإسكان: حصر المراجعات بيوم الأربعاء من كل أسبوع
ذكرت المؤسسة العامة للإسكان، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، "الرأي العام والمواطنين من اصحاب القروض السكنية، بأنها وبالنظر الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ستضطر الى حصر المراجعات لأصحاب طلبات التسديد المسبق للقروض المعطاة سابقًا لأي غاية كانت، بيوم الأربعاء من كل اسبوع ولفترة تمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا".
وقال البيان: "بالنظر الى الاقبال الكثيف على تسديد القروض السكنية فانها تطلب حصر المراجعات بأصحاب العلاقة شخصيا وذلك بهدف تمكين المؤسسة من معالجة ما يقارب 29 الف طلب تقدم بها اصحابها بهدف التسديد المسبق والاجابة على استفسارات المواطنين بهذا الشأن"
وأكد أن "المؤسسة تعبر عن اسفها لهذا الاجراء وتتمنى أن يكون موقتا"، آملة ان "تستعيد البلاد كامل عافيتها ليعود العمل الى ما كان عليه قبل هذه الازمة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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