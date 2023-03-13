الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

بيان من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف..ماذا جاء فيه؟

2023-03-13 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف..ماذا جاء فيه؟
2min
بيان من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف..ماذا جاء فيه؟

ناقش المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان خلال جلسة التطورات المُستجدة على الصعيد الوطني والمصرفي.

واعلن في بيان:

أولاً - يأسف المجلس أن يستمر عددٌ من القضاة في إصدار أحكامٍ لا تُراعي أزمة المصارف الناتجة عن تقاعس الدولة عن إيجاد خطةٍ تُعيد لكل المودعين أموالهم ، فالحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف استدانت المليارات من القطاع المصرفي وأنفقتها من دون حسيبٍ ولا رقيبٍ  .
إن استمرار أزمة القطاع المصرفي وتفاقم تداعياتها على القطاعات الاقتصادية وعلى الواقع المعيشي يستوجب على كل أركان الدولة الإسراع في إيجاد الحلول التي تُعيد الودائع إلى المصارف التي بدورها ملزمةٌ إعادتها إلى أصحابها وفق القوانين التي تنظّم العلاقة بين المصارف وعملائها .
لذلك ، وفي ظل هذه الأزمة ، فإن السلطة القضائية في هذه المرحلة الحرجة التي يجتازها القطاع المصرفي مَدعوّةٌ إلى مساعدة المصارف في تخطي الضائقة المالية بدلاً من مُعاقبتها وإجبارها على تنفيذ أحكامٍ ستؤدي في حال الاستمرار في إصدارها إلى انهيار القطاع المصرفي وخسارة المودعين أموالهم وفقدان الآلاف من مُستخدمي المصارف وظائفهم  .

ثانياً - يعتبر مجلس الاتحاد المدخل إلى معالجة الانهيار المالي يبدأ أولاً بانتخاب رئيسٍ للجمهورية وثانياً بتشكيل حكومة إنقاذ ٍقادرةٍ على الانطلاق بخطةٍ إصلاحيةٍ تعالج موضوع الهدر في الانفاق العام وتعيد النمو إلى الاقتصاد الوطني وتحفّز عودة الاستثمار الأجنبي والعربي إلى لبنان بعد التفاهم  مع صندوق النقد الدولي ، وثالثاً إسراع المجلس النيابي في إقرار القوانين التي تنهي الفساد وتساهم في إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي وإلزام الدولة بتسديد مديونيتها للقطاع المصرفي  وتُعيد ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها وتحفّز الاستثمار في القطاع الخاص .

ثالثاً - يأمل مجلس الاتحاد من مجلس الشورى الأخذ بمراجعة الاتحاد في ما خص إبطال القرارات الصادرة عن وزير المالية والمتعلقة بالمفعول الرجعي للضرائب على الرواتب التي يعتبرها مجلس الاتحاد تعسفيةً وظالمةً .

رابعاً - يُطالب مجلس الاتحاد لجنة المؤشر بالتوقف عن اتّباع النمط الحالي في معالجة موضوع تصحيح الأجور في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية واعتماد نظامٍ يُبقي للأجور جدواها ، كما يتمنى المجلس على وزير العمل دعوة كل المعنيين بملف الصندوق الوطني للضمان  الاجتماعي إلى خلوةٍ تُخصص لمناقشة مستقبل الصندوق مع تزايد الأزمة المالية والاقتصادية .

خامساً – يُناشد مجلس الاتحاد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان إلى معاودة التفاوض من أجل تجديد عقد العمل الجماعي حفاظاً على مصالح العاملين في القطاع المصرفي . 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف

لبنان

LBCI التالي
"مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة": تحسنٌ طفيف في بعض القطاعات
المؤسسة العامة للإسكان: حصر المراجعات بيوم الأربعاء من كل أسبوع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:07

مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان تلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
07:43

الخليل استقبل بلحاج.. وتأكيد على استعداد البنك الدولي دعم لبنان في الظروف الاستثنائية

LBCI
خبر عاجل
07:17

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء وفدا من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا

LBCI
خبر عاجل
05:54

السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:34

سعر جديد لربطة الخبز...

LBCI
اقتصاد
10:14

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
07:11

"مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة": تحسنٌ طفيف في بعض القطاعات

LBCI
اقتصاد
04:36

المؤسسة العامة للإسكان: حصر المراجعات بيوم الأربعاء من كل أسبوع

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
صحة وتغذية
09:55

مستشفيات أجيبادم في تركيا... الخبرة سرّ الإتقان في الجراحة التجميلية!

LBCI
خبر عاجل
10:34

سعر جديد لربطة الخبز...

LBCI
اقتصاد
10:14

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
أمن وقضاء
10:02

أمن الدولة تضبط ماكينات لتصنيع المياه الغازية صُنع إسرائيل في الشمال

LBCI
أخبار لبنان
09:59

600 شخص من محبي الطبيعة مشوا في اليوم الوطني للمحميات وطالبوا بوقف قطع الاشجار والتعديات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:52

الاردن والعائلة الملكية تزف اميرتها ايمان وعريسها جميل

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-02

ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به

LBCI
صحف اليوم
2023-03-12

ميقاتي لـ"الشرق الأوسط": أؤيّد كلام وزير الخارجية السعودي.. ولبنان لا يستطيع طويلاً تحمّل الأزمة

LBCI
أخبار لبنان
03:39

المرصد الاوروبي: قاضية فرنسية في لبنان لاستجواب رياض سلامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:52

الاردن والعائلة الملكية تزف اميرتها ايمان وعريسها جميل

LBCI
أخبار لبنان
08:18

مجلس المفتين: الفراغ في الرئاسة ظاهرة خطيرة والأسوأ محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور

LBCI
أخبار دولية
08:11

كنعاني: الإتفاق الإيراني السعودي ستكون له نتائج إيجابية على تعزيز التعاون المشترك في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
08:07

مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان تلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
06:04

بخاري في عين التينة: الرهان دائماً على الإرادات الخيرة

LBCI
أخبار لبنان
04:37

ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
12:47

ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟

LBCI
اقتصاد
10:14

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
10:34

سعر جديد لربطة الخبز...

LBCI
خبر عاجل
05:54

السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار

LBCI
خبر عاجل
09:21

مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟

LBCI
منوعات
13:46

العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة