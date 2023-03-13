الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
"مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة": تحسنٌ طفيف في بعض القطاعات
2023-03-13 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
0
min
"مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة": تحسنٌ طفيف في بعض القطاعات
"مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة": "وَقع" أموال المغتربين لم يكن بحجم "توقـّـعات" الأسواق
أكّد "مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" وجود تحسّـن طفيف في بعض القطاعات، لافتاً الى أنّ "وَقع" أموال المغتربين لم يكن بحجم "توقـّـعات" الأسواق.
وكان " مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الرابع من سنة 2022، قد صدر، للاطلاع عليه إضغط
هنا
.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
المغتربين
النمو
تجارة النجزئة
التالي
ارتفاع بأسعار المحروقات..
بيان من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف..ماذا جاء فيه؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:22
رئيس الوزراء الصيني يحذر بأن تحقيق هدف النمو "لن يكون سهلا"
أخبار دولية
01:22
رئيس الوزراء الصيني يحذر بأن تحقيق هدف النمو "لن يكون سهلا"
0
آخر الأخبار
2023-02-19
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد التقى وفدا برلمانيا لبنانيا برئاسة رئيس لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية علي حسن خليل
آخر الأخبار
2023-02-19
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد التقى وفدا برلمانيا لبنانيا برئاسة رئيس لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية علي حسن خليل
0
أخبار سياسية
2023-02-12
جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية
أخبار سياسية
2023-02-12
جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية
0
امن وقضاء
2023-02-08
معلومات للـLBCI: الرئيس السوري بشار الاسد يلتقي بعد قليل الوفد الوزاري اللبناني الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ويضمّ وزير الاشغال ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الزراعة ومستشارين ومسؤولين في الوزارات الأربع
امن وقضاء
2023-02-08
معلومات للـLBCI: الرئيس السوري بشار الاسد يلتقي بعد قليل الوفد الوزاري اللبناني الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ويضمّ وزير الاشغال ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الزراعة ومستشارين ومسؤولين في الوزارات الأربع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
0
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
0
اقتصاد
06:27
بيان من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف..ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
06:27
بيان من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف..ماذا جاء فيه؟
0
اقتصاد
04:36
المؤسسة العامة للإسكان: حصر المراجعات بيوم الأربعاء من كل أسبوع
اقتصاد
04:36
المؤسسة العامة للإسكان: حصر المراجعات بيوم الأربعاء من كل أسبوع
آخر الأخبار
d-none hideMe
صحة وتغذية
09:55
مستشفيات أجيبادم في تركيا... الخبرة سرّ الإتقان في الجراحة التجميلية!
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
أمن وقضاء
10:02
أمن الدولة تضبط ماكينات لتصنيع المياه الغازية صُنع إسرائيل في الشمال
أخبار لبنان
09:59
600 شخص من محبي الطبيعة مشوا في اليوم الوطني للمحميات وطالبوا بوقف قطع الاشجار والتعديات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:52
الاردن والعائلة الملكية تزف اميرتها ايمان وعريسها جميل
تقارير نشرة الاخبار
08:52
الاردن والعائلة الملكية تزف اميرتها ايمان وعريسها جميل
0
أمن وقضاء
2023-03-02
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
2023-03-02
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
0
صحف اليوم
2023-03-12
ميقاتي لـ"الشرق الأوسط": أؤيّد كلام وزير الخارجية السعودي.. ولبنان لا يستطيع طويلاً تحمّل الأزمة
صحف اليوم
2023-03-12
ميقاتي لـ"الشرق الأوسط": أؤيّد كلام وزير الخارجية السعودي.. ولبنان لا يستطيع طويلاً تحمّل الأزمة
0
أخبار لبنان
03:39
المرصد الاوروبي: قاضية فرنسية في لبنان لاستجواب رياض سلامة
أخبار لبنان
03:39
المرصد الاوروبي: قاضية فرنسية في لبنان لاستجواب رياض سلامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:52
الاردن والعائلة الملكية تزف اميرتها ايمان وعريسها جميل
تقارير نشرة الاخبار
08:52
الاردن والعائلة الملكية تزف اميرتها ايمان وعريسها جميل
0
أخبار لبنان
08:18
مجلس المفتين: الفراغ في الرئاسة ظاهرة خطيرة والأسوأ محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور
أخبار لبنان
08:18
مجلس المفتين: الفراغ في الرئاسة ظاهرة خطيرة والأسوأ محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور
0
أخبار دولية
08:11
كنعاني: الإتفاق الإيراني السعودي ستكون له نتائج إيجابية على تعزيز التعاون المشترك في المنطقة
أخبار دولية
08:11
كنعاني: الإتفاق الإيراني السعودي ستكون له نتائج إيجابية على تعزيز التعاون المشترك في المنطقة
0
أخبار لبنان
08:07
مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان تلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين
أخبار لبنان
08:07
مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان تلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
06:04
بخاري في عين التينة: الرهان دائماً على الإرادات الخيرة
أخبار لبنان
06:04
بخاري في عين التينة: الرهان دائماً على الإرادات الخيرة
0
أخبار لبنان
04:37
ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية"
أخبار لبنان
04:37
ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:47
ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
12:47
ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟
رياضة
12:47
ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟
2
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
4
خبر عاجل
05:54
السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد
خبر عاجل
05:54
السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد
5
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
6
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
7
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟
8
منوعات
13:46
العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع
منوعات
13:46
العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store