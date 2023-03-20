مخالفات الأسعار نار!... سلام: على القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام

مخالفات الأسعار نار!... سلام: على القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام

ردّاً على انتقادات بشأن عدم فعالية المحاضر التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في السوق، اشار وزير الاقتصاد أمين سلام للـLBCI الى وجود تغيير وارتفاع بحسّ المسؤولية والوزارة تقوم بدورها، قائلا: "لا نقوم بـ"عراضات" ولكن فوق الـ50% من السوق غير مضبوطة بسبب سلطة نقدية غائبة خلقت جواً من الضياع وليرة منهارة، وعلى القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام".



بدوره، قال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابي حيدر خلال جولة لمراقبة وضبط الاسعار، "هناك عدم التزام بموضوع التسعير وهناك مستوردون يسعرّون بالليرة اللبنانية وهناك اختلاف بالاسعار بين الرفوف والصندوق وهناك مخالفات بهوامش الربح".