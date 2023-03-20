للمستفدين من برنامج أمان ... بإمكانكم استلام المساعدات الماليّة عن كانون الثاني وشباط 2023

أعلن وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار أنه تمّ تحويل المساعدات الماليّة من برنامج أمان عن شهريّ كانون الثاني وشباط 2023 لـ 80,304 أسرة.



وأوضح حجار أن مجموع المبالغ المحوّلة للأسر اللبنانية المستفيدة من برنامج أمان في شهر آذار 2023 يصل إلى 18,857,130 دولار أميركي.