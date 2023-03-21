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اقتصاد

ارتفاع اسعار الاستهلاك 25,52 % في شباط

2023-03-21 | 08:08
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ارتفاع اسعار الاستهلاك 25,52 % في شباط
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ارتفاع اسعار الاستهلاك 25,52 % في شباط

اسعار الاستهلاك 25,52 % في شباط

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2023،  سجل ارتفاعا وقدره  25,52  % بالنسبة لشهر  كانون الثاني 2023. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
 
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره  29,51%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره  22,1%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره   29,22%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره  26,66%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره   28,17%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره  29,81%
 
وذكرت  ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط  2023 سجل ارتفاعا وقدره  189,67  %  بالنسبة  لشهر شباط 2022. 
 
لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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