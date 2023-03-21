وزارة الصناعة: طن الترابة بـ١٠،٥٣٠،٠٠٠ ل.ل

حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بعشرة ملايين وخمسماية وثلاثين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء ۲۰۲۳/۳/۲۲ ولغاية الثلاثاء ۲۰۲۳/۳/۲۸ ضمناً.



وأشارت الوزارة الى أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.