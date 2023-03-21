سلامة: القرار الجديد جاء لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين ولديه قدرة سحب كل الليرات اللبنانية من السوق

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لوكالة انباء اجنبية، أن القرار الذي اتخذناه اليوم جاء لسحب كل الليرات اللبنانية من السوق ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك.



اما عن طريقة شراء الدولار مقابل الليرة، فلفت سلامة إلى أنه على المواطنين الذهاب الى اقرب صراف فئة A يتعامل معه المركزي وهم معروفون من الجميع، او إلى المصارف التي لم تغلق أبوابها.



واكد اصراره على تنفيذ هذا القرار وذلك لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين.