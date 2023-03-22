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اقتصاد
انخفاض بأسعار المحروقات...
2023-03-22 | 04:34
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انخفاض بأسعار المحروقات...
انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 143000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 146000 ليرة لبنانية كما انخفض سعر المازوت 136000 ليرة لبنانية، والغاز 95000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1937000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1984000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1277000 ليرة لبنانية.
-الغاز: 1277000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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