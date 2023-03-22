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اقتصاد
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
2023-03-22 | 07:24
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وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالاتي:
-ربطة الخبز المتوسطة ٨٢٨ غراما بـ ٣٩٠٠٠ ليرة.
-ربطة الخبز الكبيرة ١٠٣٦ غراما بـ٤٧٠٠٠ ليرة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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