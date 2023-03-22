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اقتصاد

هل التوجه الى تسعير المحروقات بالدولار؟

2023-03-22 | 07:37
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هل التوجه الى تسعير المحروقات بالدولار؟
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هل التوجه الى تسعير المحروقات بالدولار؟

عُقد إجتماع موسع ، ضم تجمع أصحاب الشركات المستوردة للنفط وممثلين عن نقابات أصحاب المحطات وموزعي المحروقات إضافة الى ممثلين عن نقابات موزعي الغاز.

وطُرحت حلول عدة في الإجتماع، أبرزها التوجه الى تسعير المحروقات بالدولار على المحطات وكذلك الغاز.

وقد أكد رئيس تجمع أصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أن القرار إتُخذ لكنه ينتظر مناقشته مع وزير الطاقة ورئيس الحكومة.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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