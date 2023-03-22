هل التوجه الى تسعير المحروقات بالدولار؟

عُقد إجتماع موسع ، ضم تجمع أصحاب الشركات المستوردة للنفط وممثلين عن نقابات أصحاب المحطات وموزعي المحروقات إضافة الى ممثلين عن نقابات موزعي الغاز.وطُرحت حلول عدة في الإجتماع، أبرزها التوجه الى تسعير المحروقات بالدولار على المحطات وكذلك الغاز.وقد أكد رئيس تجمع أصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أن القرار إتُخذ لكنه ينتظر مناقشته مع وزير الطاقة ورئيس الحكومة.