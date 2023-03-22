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اقتصاد
بيان صادر عن مصرف لبنان..
2023-03-22 | 13:16
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بيان صادر عن مصرف لبنان..
بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /62,000,000/$ اثنان وستون مليون دولار أميركي بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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