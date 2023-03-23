مجلس الإنماء والإعمار: بعثة الصندوق العربي للإنماء زارت لبنان وبحثت في إعادة جدولة أقساط القروض المستحقة

أعلن مجلس الانماء والاعمار في بيان، أن "بعثة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي زارت لبنان خلال الأسبوع الممتد من 20 الحالي الى 23 منه، لمتابعة أوضاع المشاريع الممولة من قروض وهبات الصندوق في مختلف القطاعات والمناطق. وقد جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع موافقة مجلس إدارة الصندوق العربي على إعادة جدولة أقساط القروض المستحقة له، بحيث يؤجل الى العام 2024 سداد الأقساط المستحقة وغير المسددة للعام 2022 ، وكذلك الأقساط المستحقة (والتي ستستحق) للعام 2023. ويكتفى، خلال العام 2023، بتسديد الفوائد المستحقة (والتي ستستحق) عن العامين 2022 و2023".



وأشار البيان الى أن "هذه المبادرة الكريمة من الصندوق العربي جاءت تجاوبا مع طلب الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار اللذين توليا التفاوض مع الصندوق العربي، بعد أن أنجزا مفاوضات مشابهة مع الصندوق الكويتي أثمرت بموافقة الأخير، مشكورا، على إعادة جدولة المبالغ المستحقة على الدولة اللبنانية".



ولفت الى أن "بعثة الصندوق العربي بحثت في أوضاع المشاريع الممولة من قروض وهبات الصندوق بخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء، وأعربت عن دعم الصندوق لأية اقتراحات تساهم في حل بعض المشكلات التي تعترض سير العمل في بعض هذه المشاريع".



وأعلن أن "أعضاء البعثة التقوا وزير المالية الذي بحث معهم آفاق التعاون المستقبلي وشكرهم على جهودهم وعلى تجاوب الصندوق العربي مع اقتراح الحكومة اللبنانية المتعلق بإعادة جدولة الأقساط المستحقة".