صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية

حذّر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يمر في "لحظة خطيرة للغاية" في ظل انهيار اقتصادي متسارع، منبهاً من أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات ملحة من شأنه أن يدخل البلاد "في "أزمة لا نهاية لها".



وفي مؤتمر صحافي في ختام زيارة لبيروت، قال رئيس بعثة الصندوق ارنستو راميريز ريغو: "نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق". وأضاف أن "الستاتيكو القائم والتقاعس" عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد "في أزمة لا نهاية لها".