"ألفا" و"تاتش": بطاقات التشريج متوافرة لدينا بالسعر الرسمي وبالليرة

أكدت شركتا "ألفا" و"تاتش" أن "بإمكان مشتركيهما شراء بطاقات إعادة التعبئة أي التشريج بالسعر الرسمي والليرة اللبنانية من سلسلة متاجرهما المنتشرة في كل لبنان، كما من نقاط البيع المشتركة مع أوجيرو، ولدى موزعيهما المعتمدين".



وأشارتا إلى أنهما "تسلّمان هؤلاء البطاقات بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية".



ولفتتا في بيان مشترك، إلى أن"بإمكان المشتركين أيضا شراء البطاقات بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية إلكترونيا عبر موقعيّ تاتش وألفا الإلكترونيين وعبر تطبيقهما الخلوي".



وذكرتا بأن "قانون حماية المستهلك يفرض عقوبات وغرامات مالية على كل مخالف للتسعيرة الرسمية".