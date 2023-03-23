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اقتصاد

عبارة تؤدي الى تبادل لوائح ردود بين جمعية المصارف والدولة اللبنانية

2023-03-23 | 11:49
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عبارة تؤدي الى تبادل لوائح ردود بين جمعية المصارف والدولة اللبنانية
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عبارة تؤدي الى تبادل لوائح ردود بين جمعية المصارف والدولة اللبنانية

عبارة تؤدي الى تبادل لوائح ردود بين جمعية المصارف والدولة اللبنانية

يجري تبادل لوائح ردود بين جمعية المصارف والدولة اللبنانية على خلفية الدعوى التي تقدمت بها جمعية المصارف أمام مجلس شورى الدولة في حزيران الماضي، طالبة أن يبطل المجلس عبارة وردت في قرار لمجلس الوزراء في أيار الماضي تقول: "سوف نلغي بداية جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال المركزي". 

واعتبرت المصارف هذه العبارة بمثابة استيلاء الدولة على جزء من الودائع ورفض ردها ما يعني مخالفة للقانون والدستور. 
 
 
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