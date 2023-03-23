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اقتصاد

لبنان في وضع شديد الخطورة... وشرط من صندوق النقد

ليا فيّاض الكاتب: ليا فيّاض
2023-03-23 | 15:30
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لبنان في وضع شديد الخطورة... وشرط من صندوق النقد
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لبنان في وضع شديد الخطورة... وشرط من صندوق النقد

لبنان في وضع شديد الخطورة... وشرط من صندوق النقد

لبنان في وضع شديد الخطورة: 
الفقر والبطالة بمستويات قياسية، انهيار تاريخي ومستمر بالليرة اللبنانية، ضياع وتعدد بأسعار الصرف بالسوق، موجة غلاء وتضخم سنوي يفوق الـ 200% من1 سنة حتى الآن، قطاع عام غير شغال، ومودعون يفقدون كل يوم قيمة أموالهم العالقة بالمصرف منذ اكثر من 3 سنوات...

هذا الوضع اذا استمر، بإمكانه أن يوصل البلد لمرحلة أسوأ من الانهيار وهي التضخم المفرط الذي لن يتمكن أحد من السيطرة عليه وستؤثر سلبا على عيشة اللبنانيين لسنوات مقبلة.
 
هذا السيناريو حذر منه وفد صندوق النقد الدولي الذي جال على المسؤولين اللبنانيين بهدف تقييم الوضع.

الوفد أكد استمرار التزام الصندوق التعاون مع لبنان للتوصل الى اتفاق للانقاذ، انما بشرط تطبيق الشروط الاصلاحية المطلوبة التي بعد مرور عام على توقيع الاتفاق المبدئي ، لم تطبق.
 
لا تقديرات جديدة للخسائر بالقطاع المالي ، بعدما كانت العام الماضي نحو 70 مليار دولار، الا أن المؤكد ان الخسائر ضخمة وتتفاقم وما من مهرب من ان الجميع يتحملها: الدولة،المصارف، والمودعون.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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