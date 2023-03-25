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ارتفاع بأسعار المحروقات..

2023-03-25 | 03:13
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ارتفاع بأسعار المحروقات..
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ارتفاع بأسعار المحروقات..

اليكم أسعار المحروقات..

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 37000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 33000 ليرة لبنانية والغاز 23000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1977000 ليرة لبنانية.
-بنزين 98 أوكتان: 2024000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1824000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 1286000 ليرة لبنانية. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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