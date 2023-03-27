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اقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 45 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة
2023-03-27 | 12:04
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 45 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة
حجم التداول على SAYRAFA..
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم 45 مليون دولار أميركي بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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