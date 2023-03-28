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اقتصاد
صادرات النفط الروسي إلى الهند زادت 22 مرة في 2022
2023-03-28 | 03:59
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صادرات النفط الروسي إلى الهند زادت 22 مرة في 2022
صادرات النفط الروسي إلى الهند زادت 22 مرة في 2022
أعلنت روسيا الثلاثاء أن صادراتها النفطية إلى الهند زادت 22 مرة في 2022 في مؤشر إلى توجهها إلى عمالقة القارة الآسيوية في خضم النزاع في أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء المكلف شؤون الطاقة الكسندر نوفاك "أعيد توجيه غالبية مصادرنا للطاقة إلى أسواق أخرى، إلى أسواق دول صديقة. فإذا أخذنا على سبيل المثال شحنات النفط إلى الهند فقد زادت 22 مرة العام الماضي".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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صادرات
النفط الروسي
الهند
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