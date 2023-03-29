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اقتصاد
وزارة الصناعة تحدد سعر طن الترابة السوداء
2023-03-29 | 04:04
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وزارة الصناعة تحدد سعر طن الترابة السوداء
حدّدت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثمانية ملايين وخمسمئة وثمانين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الأربعاء ٢٩/٣/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ٤/٤/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.
وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً، بحسب بيان الوزارة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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الترابة السوداء
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