وزارة الصناعة تحدد سعر طن الترابة السوداء

حدّدت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثمانية ملايين وخمسمئة وثمانين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الأربعاء ٢٩/٣/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ٤/٤/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً، بحسب بيان الوزارة.