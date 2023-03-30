الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 90 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة
2023-03-30 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
0
min
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 90 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة
أعلن مصرف لبنان في بيان، أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 90 مليون دولار أميركي بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وذكر بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
مصرف لبنان
حجم التداول
SAYRAFA
التالي
شركة CMA CGM قدمت عرضًا لتولي الخدمة البريدية في لبنان (لوريان لو جور)
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 80 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-03-29
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 80 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة
اقتصاد
2023-03-29
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 80 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة
0
آخر الأخبار
2023-03-28
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 72 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد
آخر الأخبار
2023-03-28
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 72 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد
0
اقتصاد
2023-03-27
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 45 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة
اقتصاد
2023-03-27
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 45 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة
0
اقتصاد
2023-03-23
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 43 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة
اقتصاد
2023-03-23
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 43 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
0
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
0
اقتصاد
08:58
القرم دعا نقابة موظفي أوجيرو الى فك الإضراب: الحوار الباب الأفضل لسلوك طريق الحل
اقتصاد
08:58
القرم دعا نقابة موظفي أوجيرو الى فك الإضراب: الحوار الباب الأفضل لسلوك طريق الحل
0
اقتصاد
07:47
وزير المالية: لبنان يقع على منعطف خطير!
اقتصاد
07:47
وزير المالية: لبنان يقع على منعطف خطير!
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
16:16
بايدن يحض هيئات ناظمة للقطاع المصرفي على إعادة فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك المتوسطة الحجم
أخبار دولية
14:59
فرنسا سترفع إلزامية اللقاح بالنسبة للعاملين في الرعاية الطبية
أمن وقضاء
14:54
توقيف 7 متورطين في اشكال وقع في منطقة الحارة البرانية - طرابلس
أمن وقضاء
14:48
الجيش خلال الاجتماع الثلاثي في الناقورة: إزالة الجدار الإسمنتي الذي أقامه العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:27
فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
0
اقتصاد
07:47
وزير المالية: لبنان يقع على منعطف خطير!
اقتصاد
07:47
وزير المالية: لبنان يقع على منعطف خطير!
0
فنّ
2023-03-29
سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"
فنّ
2023-03-29
سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"
0
منوعات
05:05
بيديه ومن دون معدات... عامل ينقذ زملاءه بطريقة مبهرة بعد انهيار منجم ذهب! (فيديو)
منوعات
05:05
بيديه ومن دون معدات... عامل ينقذ زملاءه بطريقة مبهرة بعد انهيار منجم ذهب! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:27
فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
تقارير نشرة الاخبار
14:14
ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات
تقارير نشرة الاخبار
14:05
أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وزارة الأشغال تتراجع عن عقد توسيع المطار.. ما الاساب؟ وما هو السيناريو المرتقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وزارة الأشغال تتراجع عن عقد توسيع المطار.. ما الاساب؟ وما هو السيناريو المرتقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الدخان الأسود تصاعد أمام مصرف لبنان فهل يظهر الدخان الأبيض يوم الاثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الدخان الأسود تصاعد أمام مصرف لبنان فهل يظهر الدخان الأبيض يوم الاثنين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
2
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
3
اقتصاد
05:50
صيرفة للقطاع العام على الستين ألف ليرة
اقتصاد
05:50
صيرفة للقطاع العام على الستين ألف ليرة
4
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
5
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
6
خبر عاجل
07:03
وفد من الضباط المتقاعدين دخل الى مصرف لبنان لمناقشة المطالب
خبر عاجل
07:03
وفد من الضباط المتقاعدين دخل الى مصرف لبنان لمناقشة المطالب
7
أخبار لبنان
03:47
محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..
أخبار لبنان
03:47
محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..
8
امن وقضاء
06:11
معتصمون في محيط مصرف لبنان وسط تعزيزات أمنية مكثفة (فيديو)
امن وقضاء
06:11
معتصمون في محيط مصرف لبنان وسط تعزيزات أمنية مكثفة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store