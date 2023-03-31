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اقتصاد
نقيب اصحاب معارض السيارات المستعملة دعا الحكومة الى الاسراع في إمضاء الشطور الجمركية
2023-03-31 | 10:37
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نقيب اصحاب معارض السيارات المستعملة دعا الحكومة الى الاسراع في إمضاء الشطور الجمركية
طالب نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس الحكومة بإلاسراع في امضاء الشطور الجمركية، وبذلك لا يضطر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل الى التجديد او اللجوء الى الاستثناءات.
ورأى فرنسيس في بيان أنه عندما يتم إمضاء الشطور الجمركية يصبح الرسم مقبولا وعادلا، ولفت الى أن الدولار الجمركي يجب ألا يتخطى الـ 15 ألفا لاستمرار استيراد السيارات المستعملة، محذرا من أننا لن نتمكن من الاستيراد والمتضرر الاكبر من ذلك خزينة الدولة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
اقتصاد
نقيب اصحاب معارض السيارات المستعملة
الحكومة
الدولار الجمركي
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