نقيب اصحاب معارض السيارات المستعملة دعا الحكومة الى الاسراع في إمضاء الشطور الجمركية

طالب نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس الحكومة بإلاسراع في امضاء الشطور الجمركية، وبذلك لا يضطر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل الى التجديد او اللجوء الى الاستثناءات.



ورأى فرنسيس في بيان أنه عندما يتم إمضاء الشطور الجمركية يصبح الرسم مقبولا وعادلا، ولفت الى أن الدولار الجمركي يجب ألا يتخطى الـ 15 ألفا لاستمرار استيراد السيارات المستعملة، محذرا من أننا لن نتمكن من الاستيراد والمتضرر الاكبر من ذلك خزينة الدولة.