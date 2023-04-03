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الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف



الخليل يؤكد: سعر صيرفة لموظفي قطاع العام على الستين ألف ليرة

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الادارة العامة او المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة، ستون الفاً للدولار الواحد .



ودعا في السياق المعنيين كافة الى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر، موضحا أن ما سبق بخصوص بعض الحالات المحدودة التي تم احتساب الرواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة تسعون الفاً هو امر مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر ستين الفاً وتتم معالجته بين المعني ومصرفه الذي يقوم باعادة الفارق الى صاحب الحق فيه.



كما دعا الخليل الذين حصلت معهم اموراً مماثلة مراجعة مصرفهم على الفور.

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