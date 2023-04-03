إجتماع زراعي بين القطاعين العام والخاص للتحضير لمشاركة لبنان في "إكسبو قطر" وزيادة صادرات المنتجات الزراعية

بحث إجتماع عمل للقطاعين العام والخاص حول القطاع الزراعي ترأسه رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير حول ثلاث قضايا أساسية: المشاركة في إكسبو قطر، تسويق المونة اللبنانية والصناعات الغذائية وزيادة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية، وتدعيم وتطوير القطاع الزراعي اللبناني.



وأوضح البيان الصادر بعد الإجتماع أنه بالنسبة للمشاركة في إكسبو قطر الذي سيتم إقامته في الدوحة بين 1 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2024 ويجمع القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية، كان هناك حرص من الجميع على إظهار أفضل مشاركة لبنان بما يعكس أهمية نشاط لبنان الزراعي والصناعي والأكاديمي والبيئي - الحرجي في هذا المضمار، وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة بين القطاعين العام والخاص للإعداد لإنجاح هذه المشاركة لبنان في هذا المعرض.



ولفت الى أن الإجتماع ركز أيضاً وبشكل أساسي على موضوع تفعيل الإستثمار في القطاعات الزراعية المختلفة وتطويرها بما يجعلها قابلة للتصدير بكميات وفيرة، وكذلك على تفعيل حضور لبنان من خلال المنتوجات الزراعية ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني والصناعات الغذائية التي تتمتع بمواصفات عالية ومنافسة في المعارض العالمية.



واشار الى أن البحث تطرق أيضاً الى التعاون بين وزارتي الزراعة والإقتصاد والقطاع الخاص للإقامة أسابيع المونة اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية وفي الاسواق الخارجية.