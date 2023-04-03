الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
إجتماع زراعي بين القطاعين العام والخاص للتحضير لمشاركة لبنان في "إكسبو قطر" وزيادة صادرات المنتجات الزراعية
2023-04-03 | 09:54
مشاهدات عالية
شارك
1
min
إجتماع زراعي بين القطاعين العام والخاص للتحضير لمشاركة لبنان في "إكسبو قطر" وزيادة صادرات المنتجات الزراعية
بحث إجتماع عمل للقطاعين العام والخاص حول القطاع الزراعي ترأسه رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير حول ثلاث قضايا أساسية: المشاركة في إكسبو قطر، تسويق المونة اللبنانية والصناعات الغذائية وزيادة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية، وتدعيم وتطوير القطاع الزراعي اللبناني.
وأوضح البيان الصادر بعد الإجتماع أنه بالنسبة للمشاركة في إكسبو قطر الذي سيتم إقامته في الدوحة بين 1 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2024 ويجمع القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية، كان هناك حرص من الجميع على إظهار أفضل مشاركة لبنان بما يعكس أهمية نشاط لبنان الزراعي والصناعي والأكاديمي والبيئي - الحرجي في هذا المضمار، وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة بين القطاعين العام والخاص للإعداد لإنجاح هذه المشاركة لبنان في هذا المعرض.
ولفت الى أن الإجتماع ركز أيضاً وبشكل أساسي على موضوع تفعيل الإستثمار في القطاعات الزراعية المختلفة وتطويرها بما يجعلها قابلة للتصدير بكميات وفيرة، وكذلك على تفعيل حضور لبنان من خلال المنتوجات الزراعية ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني والصناعات الغذائية التي تتمتع بمواصفات عالية ومنافسة في المعارض العالمية.
واشار الى أن البحث تطرق أيضاً الى التعاون بين وزارتي الزراعة والإقتصاد والقطاع الخاص للإقامة أسابيع المونة اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية وفي الاسواق الخارجية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
"إكسبو قطر"
المنتجات الزراعية
محمد شقير
الهيئات الاقتصادية
التالي
مصادر لـ "الشرق الأوسط": ترقب اقتراح بإجراء تعديلات بشأن السحوبات المصرفية
اليوان يحاول زعزعة مكان الدولار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-03-10
الهيئات الاقتصادية لوحت بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن إستدامة العمل الإقتصادي والمصرفي
اقتصاد
2023-03-10
الهيئات الاقتصادية لوحت بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن إستدامة العمل الإقتصادي والمصرفي
0
آخر الأخبار
2023-02-20
نقولا الشماس للـLBCI: في الهيئات الاقتصادية رأينا أن عددا صغيراً من القطاعات يستطيع أن يقلب المعادلة الاقتصادية والدولة تستطيع أن تعطي إمتيازات في مجالات عدّة ولكن إذا نفّذت إعادة هيكلة للدولة كما يجب وقفزة الى الامام نستطيع أن نقلب المشهد الاقتصادي
آخر الأخبار
2023-02-20
نقولا الشماس للـLBCI: في الهيئات الاقتصادية رأينا أن عددا صغيراً من القطاعات يستطيع أن يقلب المعادلة الاقتصادية والدولة تستطيع أن تعطي إمتيازات في مجالات عدّة ولكن إذا نفّذت إعادة هيكلة للدولة كما يجب وقفزة الى الامام نستطيع أن نقلب المشهد الاقتصادي
0
آخر الأخبار
2023-01-15
محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": المعاش التقاعدي الالزامي يحتاج الى قانون ونعمل عليه ومن الاساسيّ ان نحافظ على صندوق الضمان الاجتماعي
آخر الأخبار
2023-01-15
محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": المعاش التقاعدي الالزامي يحتاج الى قانون ونعمل عليه ومن الاساسيّ ان نحافظ على صندوق الضمان الاجتماعي
0
أخبار لبنان
2023-01-15
محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": الاقتصاد غير الشرعي بات اكبر من الاقتصاد الشرعي
أخبار لبنان
2023-01-15
محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": الاقتصاد غير الشرعي بات اكبر من الاقتصاد الشرعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:13
بحصلي: استقرار سعر الدولار مهم جداً للمستهلكين والأسواق خصوصاً خلال فترة الأعياد
اقتصاد
09:13
بحصلي: استقرار سعر الدولار مهم جداً للمستهلكين والأسواق خصوصاً خلال فترة الأعياد
0
اقتصاد
08:38
الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف
اقتصاد
08:38
الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف
0
اقتصاد
06:51
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
اقتصاد
06:51
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
0
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
12:04
بيان توضيحي من شركة تاتش
أخبار دولية
11:59
زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الأندونيسية
أخبار دولية
11:58
الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا يستأنف قرار حبسه احتياطياً
آخر الأخبار
11:33
المرصد الأميركي: زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الاندونيسية
أمن وقضاء
11:21
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-03-31
ساشا دحدوح توقّعت "النار بالنار" قبل 15 عاماً... حلمت بالتمثيل مع جورج خباز (فيديو)
فنّ
2023-03-31
ساشا دحدوح توقّعت "النار بالنار" قبل 15 عاماً... حلمت بالتمثيل مع جورج خباز (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-03-22
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان
أخبار لبنان
2023-03-22
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان
0
أخبار لبنان
06:17
بري استقبل وزير الدولة في الخارجية القطرية وبحثا في المستجدات في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
06:17
بري استقبل وزير الدولة في الخارجية القطرية وبحثا في المستجدات في لبنان والمنطقة
0
صحف اليوم
2023-03-29
الانتخابات الرئاسية: إلى الخطة "ب" درّ (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-03-29
الانتخابات الرئاسية: إلى الخطة "ب" درّ (الجمهورية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
10:33
جولة على أبرز نتائج الدوريات الاوروبية لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
10:33
جولة على أبرز نتائج الدوريات الاوروبية لكرة القدم
0
أخبار لبنان
08:25
اتفاق بين نقابة اطباء لبنان في بيروت وشركات ادارة التأمين
أخبار لبنان
08:25
اتفاق بين نقابة اطباء لبنان في بيروت وشركات ادارة التأمين
0
أخبار لبنان
06:09
حاصباني: لتُفتح أبواب مجلس النواب وتُفك القيود....وماذا قال عن زيارة فرنجية إلى باريس؟
أخبار لبنان
06:09
حاصباني: لتُفتح أبواب مجلس النواب وتُفك القيود....وماذا قال عن زيارة فرنجية إلى باريس؟
0
أخبار لبنان
05:03
جولة للوفد القطري على المرجعيات السياسية في لبنان
أخبار لبنان
05:03
جولة للوفد القطري على المرجعيات السياسية في لبنان
0
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
0
تقارير نشرة الاخبار
01:49
في اليوم العالمي للتوحّد.. مع الحب لا شيء مستحيلاً
تقارير نشرة الاخبار
01:49
في اليوم العالمي للتوحّد.. مع الحب لا شيء مستحيلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطوط خلوية غير شرعية... خطر أمني وأرباح غير مشروعة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطوط خلوية غير شرعية... خطر أمني وأرباح غير مشروعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اللبنانية كريستا ماريا تغني في مرحلة حاسمة في La Voix الكندي
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اللبنانية كريستا ماريا تغني في مرحلة حاسمة في La Voix الكندي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:51
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
اقتصاد
06:51
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
2
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
3
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
4
فنّ
05:09
نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"
فنّ
05:09
نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"
5
أمن وقضاء
16:12
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
أمن وقضاء
16:12
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
6
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
7
خبر عاجل
08:19
الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة
خبر عاجل
08:19
الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة
8
اقتصاد
08:38
الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف
اقتصاد
08:38
الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store