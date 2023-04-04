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اقتصاد
شقير يلتقي سفير ماليزيا... وهذا ما جرى الإتفاق عليه
2023-04-04 | 09:13
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شقير يلتقي سفير ماليزيا... وهذا ما جرى الإتفاق عليه
استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفير ماليزيا في لبنان أزري مآت يعقوب، وجرى البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين الصديقين.
وأكد شقير إهتمام القطاع الخاص اللبناني بتعزيز التعاون مع نظيره الماليزي، معتبراً أن ذلك يشكل ركيزة تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.
كما أكد أن تجربة ماليزية في النهوض والتقدم والحداثة يحتذى بها، وان توثيق وترسيخ التعاون والتواصل بين القطاع الخاص في البلدين سيؤدي الى فائدة مشتركة وخصوصاً إستفادة لبنان من الخبرات الماليزية في تطوير البنية الإقتصادية اللبنانية.
وفي الوقت ذاته، أكد شقير أن لبنان وعلى الرغم من الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمر فيها، إلا أنه لا يزال يختزن الكثير من الفرص الواعدة، كما ان موقعه المميز والإستراتيجي يجعله مركزاً مميزاً للإستثمار والأعمال بإتجاه المنطقة.
من جهته، رحب السفير مآت يعقوب بالافكار التي طرحها شقير لتعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي، مؤكداً ان ماليزيا تقف الى جانب لبنان وهي مهتمة جداً بتطوير علاقاتها الإقتصادية معه.
كما أكد إستعداد بلاده للسير بالإقتراحات والأفكار التي من شأنها الدفع بالعلاقات الإقتصادية الثنائية وخصوصاً بين القطاع الخاص في البلدين الى الأمام.
وتم الإتفاق على عقد لقاء إفتراضي بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة ماليزيا لتوقيع إتفاق تعاون بين الغرفتين من شأنه التمهيد لوضع خارطة طريق لتطوير وتقوية التعاون الإقتصادي بين البلدين.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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أخبار لبنان
اقتصاد
محمد شقير
أزري مآت يعقوب
ماليزيا
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