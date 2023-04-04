مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

كم بلغ حجم التداول على "Sayrafa" اليوم؟

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 97 مليون دولار أميركي بمعدل 88000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وذكّر في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.