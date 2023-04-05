الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

وزير المالية رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتأمين دفع مستحقات متعهدي تقديم المواد الغذائية للسجناء

2023-04-05 | 07:09
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير المالية رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتأمين دفع مستحقات متعهدي تقديم المواد الغذائية للسجناء
0min
وزير المالية رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتأمين دفع مستحقات متعهدي تقديم المواد الغذائية للسجناء

رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة للعام 2023 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات – قوى الأمن الداخلي والسجون على أساس القاعدة الاثني عشرية بمبلغ قدره  / 30.000.000.000/ ليرة لبنانية لتأمين دفع المستحقات التي ستترتب لمتعهدي تقديم المواد الغذائية والوجبات الجاهزة للسجناء، وفق ما أعلن مكتبه الاعلامي.

وكان سبق للوزير الخليل أن وافق الأسبوع الماضي على صرف سلفات طارئة مقدمة للغاية نفسها، بعدما تم استكمال شروطها وفق الأصول.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

يوسف الخليل

مجلس الوزراء

مستحقات

المواد الغذائية

سجناء

LBCI التالي
حميه موازنة الوزارة ٢ مليون دولار فيما إيراداتها تفوق ٣٠٠ مليون دولار فريش
بالأرقام - أين صُرفت أموال الـSDR ؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-04

القرم بعد اجتماعه بميقاتي: الحلول والاقتراحات المقدمة بشأن "أوجيرو" ستطرح على طاولة جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-01

مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات طالبوا المعنيين بصرف مستحقاتهم

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-01

نصار للـLBCI: أنا ضدّ أي جلسة لمجلس الوزراء غير طارئة وليست بالنطاق الضيق

LBCI
صحف اليوم
2023-03-31

ميقاتي أوعَز الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستشاريه التحضير للدعوة الى جلسة حكومية (الجمهورية)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:54

حميه موازنة الوزارة ٢ مليون دولار فيما إيراداتها تفوق ٣٠٠ مليون دولار فريش

LBCI
اقتصاد
14:30

بالأرقام - أين صُرفت أموال الـSDR ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هكذا طارت أموال الـSDR

LBCI
اقتصاد
12:11

مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار لبنان
10:21

توضيح من وزارة الزراعة حول ما يثار عن إدخال باخرتي بطاطا مصرية إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
10:13

بوتين للسفيرة الأميركية الجديدة: واشنطن مسؤولة عن "الأزمة الأوكرانية"

LBCI
آخر الأخبار
10:12

غوتيريش يدعو طالبان للعودة عن قرار حظر عمل الأفغانيات لدى الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:09

تركيا تغلق مجالها الجوي مع مدينة في كردستان العراق

LBCI
أخبار دولية
10:07

مقتل أربعة أطفال في هجوم بسلاح أبيض على دار حضانة في البرازيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:57

رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية وصل ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
أخبار دولية
2023-04-03

محادثة هاتفية بين وزيرة الخارجية الفرنسية ونظيرها الإسرائيلي

LBCI
فنّ
2023-03-18

جو القارح يفاجئ المتابعين بصورته مع ابنه: "علّموهم يحبّوا لبنان"

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-12

مع الاقبال الكثيف... رابط للتسجيل في خدمة الـ LBCI للخبر العاجل عبر الواتساب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

مواجهات عنيفة في القدس

LBCI
أخبار لبنان
07:28

أجواء الخلوة الروحية للنواب المسيحيين في بيت عنيا - حريصا…

LBCI
أخبار لبنان
06:42

الراعي في قداس خلوة بيت عنيا: ماذا فعلتم لتسهيل انتخاب رئيس الجمهوريّة؟

LBCI
أخبار دولية
05:11

ماكرون: يمكن للصين أن "تلعب دورا رئيسيا" لإيجاد "طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا

LBCI
خبر عاجل
03:57

وزير المال بدأ بدرس خيارات لتأمين الإعتمادات المطلوبة للإنتخابات البلدية والإختيارية

LBCI
أخبار لبنان
02:25

رياضة روحية للنواب المسيحيين في حريصا اليوم... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
01:29

ترامب معلقا على التهم الموجهة إليه: "لم أتخيل أبدا أن هذا قد يحدث في أميركا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

مشاورات رباعية تمهد لانطلاق ملف التطبيع بين تركيا وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل تُستأنف المفاوضات الاميركية-الايرانية قريبًا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:49

بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟

LBCI
آخر الأخبار
10:31

وزارة الخزانة الأميركية تضع الشقيقين اللبنانيين ريمون رحمة وتيدي رحمة على لائحة العقوبات

LBCI
خبر عاجل
03:57

وزير المال بدأ بدرس خيارات لتأمين الإعتمادات المطلوبة للإنتخابات البلدية والإختيارية

LBCI
أخبار لبنان
14:31

من هما تيدي وريمون رحمة؟ وما هي شركة ZR ENERGY؟

LBCI
أخبار لبنان
11:10

الصليب الأحمر: عطل طرأ على رقم الطوارئ المجاني في بيروت وجبل لبنان... اليكم البديل

LBCI
أخبار دولية
15:21

لقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين الخميس

LBCI
اقتصاد
12:11

مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

LBCI
أخبار لبنان
03:25

رواتب القطاع العام... ماذا أوضحت وزارة المالية عنها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة