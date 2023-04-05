وزير المالية رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتأمين دفع مستحقات متعهدي تقديم المواد الغذائية للسجناء

رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة للعام 2023 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات – قوى الأمن الداخلي والسجون على أساس القاعدة الاثني عشرية بمبلغ قدره / 30.000.000.000/ ليرة لبنانية لتأمين دفع المستحقات التي ستترتب لمتعهدي تقديم المواد الغذائية والوجبات الجاهزة للسجناء، وفق ما أعلن مكتبه الاعلامي.



وكان سبق للوزير الخليل أن وافق الأسبوع الماضي على صرف سلفات طارئة مقدمة للغاية نفسها، بعدما تم استكمال شروطها وفق الأصول.