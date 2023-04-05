حميه موازنة الوزارة ٢ مليون دولار فيما إيراداتها تفوق ٣٠٠ مليون دولار فريش

اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه انه من المتوقع أن تصل ايرادات المرافق التابعة للوزارة إلى ما يفوق ٣٠٠ مليون دولار فريش للعام ٢٠٢٣ .





ولفت الى ان موازنتها تبلغ فقط ٢ مليون دولار، مؤكدا على أن صيانة الطرق لوحدها بحاجة الى ١٠٥ مليون دولار.





وقال ان العمل على زيادة موازنة الوزارة جاء وفقاً للأطر الدستورية أكثر من ضرورة .