انخفاض دولار "صيرفة"..

اعلن مصرف لبنان في بيان ان "حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ لهذا اليوم /71,000,000/$ واحد وسبعون مليون دولار أميركي بمعدل 87000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".