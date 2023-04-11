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ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

2023-04-11 | 02:06
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ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
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ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 اوكتان و98 اوكتان 37000 ليرة لبنانية ، بينما انخفض سعري المازوت 2000 ليرة لبنانية والغاز 18000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

- البنزين 95 أوكتان: 1821000 ليرة لبنانية.
- البنزين 98 أوكتان: 1863000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1573000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 1104000 ليرة لبنانية. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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