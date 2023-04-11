صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي في 2023 من 2,9 إلى 2,8 بالمئة

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2023، لكنه توقع أن تتجنب المناطق الاقتصادية الرئيسية الركود، وفقًا لبيانات صادرة عن اجتماعاته الربيعية الثلاثاء.وتوقع الصندوق نموًا عالميًا بنسبة 2,8 بالمئة في 2023، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة في كانون الثاني (-0,1 نقطة مئوية)، كما توقع نمواً بنسبة 3,0 بالمئة في 2024 (-0,1 نقطة مئوية أيضًا). من ناحية أخرى رفع الصندوق توقعاته بالنسبة للولايات المتحدة خلال العامين، مقدّراً أن يشهد اقتصادها نمواً بنسبة 1,6 بالمئة في 2023 (0,2 نقطة) و1,1 بالمئة في 2024 (+0,1 نقطة).