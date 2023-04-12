إجتماع في مقر الهيئات الإقتصادية: ترسيخ تفاهم يستجيب للمتطلبات المعيشية من ضمن الإمكانيات الإقتصادية

البيان: الإجتماعات بين أطراف الإنتاج ستبقى مفتوحة

بحثت الهيئات الإقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في إجتماع، في إرساء تفاهم ناجز بين أفرقاء الإنتاج للإستجابة للمتطلبات المعيشية والحياتية للعمال والموظفين وفي ضوء تقلبات سعر صرف الدولار ومراعاة أوضاع المؤسسات في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة، وكذلك تحسين تقديمات الضمان الإجتماعي، بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.



وأكد بيان صادر عن المجتمعين أن الإجتماع كان مثمراً للغاية، منوهاً بالتفاهم الذي تم إرساؤه خلال فترة الأزمة بين شركاء الإنتاج والذي أنتج الكثير من الحلول التي تصب في مصلحة العمال مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة عدم إلحاق الضرر بالمؤسسات.



وأشار البيان الى أن جميع الاطراف المشاركة في الإجتماع أكدت إستمرارها بهذه الروح الإيجابية السائدة وتحمل مسؤوليتهم الوطنية خلال المرحلة الراهنة وفي المستقبل، والإستجابة للمتطلبات الإجتماعية من ضمن الإمكانيات الإقتصادية المتاحة.



ولفت البيان الى أن الإجتماعات بين أطراف الإنتاج ستبقى مفتوحة على ان يحدد موعد الإجتماع الجديد في وقت لاحق، مشيرا الى أن كركي أبدى إستعداده للنظر في كل الملاحظات المحقة التي طرحت خلال الإجتماع حول بعض الأمور المتعلقة بالضمان للعمل على الأخذ بها.