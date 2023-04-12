مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 85 مليون دولار بمعدل 86700 ليرة

مصرف لبنان يحدد في بيان حجم التداول على SAYRAFA لليوم

أعلن مصرف لبنان في بيان، أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 85 مليون دولار أميركي بمعدل 86700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.