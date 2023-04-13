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اقتصاد
توضيح لمكتب وزير العمل
2023-04-13 | 02:08
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توضيح لمكتب وزير العمل
أعلن مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه "يتم التداول بتصريح منسوب لوزير العمل مصطفى بيرم عقب جلسة اللجنة الوزارية لمناقشة طوارئ المرفق العام أمس، لجهة أن الوزير قد أشار الى اعتماد راتب جديد للقطاع العام بنسبة راتبين زيادة. وهذا غير صحيح لان الوزير لم يقل ذلك، بل هو كان بصدد الإجابة على سؤال صحافي حيث أكد وجود مقترحات بزيادة على الرواتب في القطاع بمجمله، ولم يحدد نسبة الزيادة بانتظار ما سيقرره مجلس الوزراء، فتم سؤاله: هل الزيادة تتجاوز الراتبين؟ فأجاب: نعم. وهذا لا يعني أن الزيادة هي بمقدار الراتبين فقط كما تم تداوله بل قطعا هو أكثر، ومجلس الوزراء هو الذي سيقرر بالنهاية".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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