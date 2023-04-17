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اقتصاد

الولايات المتحدة والأمم المتحدة: المباشرة يوم غد بتطبيق برنامج دعم مادي لعناصر قوى الأمن الداخلي

2023-04-17 | 04:33
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الولايات المتحدة والأمم المتحدة: المباشرة يوم غد بتطبيق برنامج دعم مادي لعناصر قوى الأمن الداخلي
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الولايات المتحدة والأمم المتحدة: المباشرة يوم غد بتطبيق برنامج دعم مادي لعناصر قوى الأمن الداخلي
ستبدأ السفارة الأميركية في بيروت والأمم المتحدة، في الثامن عشر من شهر نيسان 2023، بصرف مبالغ نقدية في إطار "برنامج دعم سبل العيش".

وستوفّر الدفعة الأولى من هذا البرنامج، والتي تبلغ قيمتها 16.5 مليون دولار أميركي، دعمًا ماليًا مؤقتًا لعناصر قوى الأمن الداخلي المستحقين بقيمة مائة دولار شهريًا لمدة ستة أشهر. 

وسيساعد هذا البرنامج في التخفيف من بعض الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها عناصر قوى الأمن الداخلي الذين يبذلون الجهود الجبارة لخدمة وطنهم وأبنائه والمقيمين على أراضيه، ما يساهم في نهاية المطاف في أمن البلد واستقراره العام، بحسب السفارة الاميركية في بيروت.

وكجزء من البرنامج الذي تموله الولايات المتحدة، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مزود خدمة مالي على مستوى البلاد لصرف هذه الأموال لعناصر قوى الأمن الداخلي المستحقين. سيتلقى عناصر قوى الأمن الداخلي رسائل نصية من مزود الخدمة المالي إعتباراً من الثامن عشر من شهر نيسان الحالي ولمدة ثلاثة أيام، على أن تكون الدفعة الأولى جاهزة للصرف فور تلقي العنصر الرسالة النصية.

ورأت السفارة أن بدء المدفوعات النقدية هو دليل ملموس على التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الجهود الحاسمة لقوى الأمن الداخلي لبسط سيادة القانون والدفاع عن شعب لبنان.

وسينتفع الجيش اللبناني من هذا البرنامج الذي ترعاه الولايات المتحدة وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن تبدأ المدفوعات الأولية في القريب العاجل.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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برنامج دعم سبل العيش

قوى الامن الداخلي

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