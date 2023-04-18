وزارة الصناعة حددت سعر طن الترابة السوداء بـ٧.٥٥٠.٠٠٠ ليرة

حددت وزارة الصناعة في بيان سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وخمسمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من اليوم الثلاثاء ١٨/٤/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٥/٤/٢٠٢٣ ضمنًا.ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيًا.