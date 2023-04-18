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اقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم99350000 دولار بمعدل 86700 ليرة
2023-04-18 | 11:09
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم99350000 دولار بمعدل 86700 ليرة
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على SAYRAFA
أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم،9350000 دولار أميركي بمعدل 86700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اقتصاد
مصرف لبنان
SAYRAFA
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