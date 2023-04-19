البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: لاقفال المنصات الالكترونية التي ليس لديها رخصة

البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: لاقفال المنصات الالكترونية التي ليس لديها رخصة

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور الاعضاء النواب ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.



وقال النائب البستاني، بعد الجلسة:"لا نستطيع السيطرة على السوق كليا هناك استحالة، وحماية المستهلك تقوم بدورها. هذه قرارات مالية كان يجب على وزارة المال ان تأخذها، وأرى ان المشكلة هي في سعرالصرف، ولو استطعنا ان نوحد سعر الصرف، الامور تكون افضل.

وتطرقنا الى موضوع المنصات الالكترونية واللجنة حبذت فكرة اقفال هذه المنصات التي ليس لديها رخصة. نحن نركز على التهريب ولكن التهريب هو من المعابر الشرعية ويجب ان يكون هناك نية لنستطيع ان نكافح هذه الافة. واطالب وزير الطاقة، بإعادة اجراء دراسة حول تأمين الكهرباء واين الثماني الساعات، واتمنى وضع دراسات جديدة في هذا الشان".



واضاف البستاني :" بناء الدولة هو طريقة لمعالجة مشكلات الوطن. واطالب بالمؤازرة، لان اقفال المنصات الالكترونية أمر مهم لانه يهدر المال".