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انخفاض بأسعار المحروقات...

2023-04-25 | 02:18
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انخفاض بأسعار المحروقات...
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انخفاض بأسعار المحروقات...

تسعيرة جديدة للمحروقات

انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 30000 ليرة لبنانية، وسعر المازوت 16000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر الغاز 29000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

- البنزين 95 أوكتان: 1832.000 ليرة لبنانيّة. 
- البنزين 98 أوكتان: 1874.000 ليرة لبنانيّة. 
- المازوت: 1578.000 ليرة لبنانيّة.
- الغاز: 1081.000 ليرة لبنانية.
 
 
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